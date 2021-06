------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana iniciou, na manhã desta quarta-feira (16), os serviços de limpeza no canal do córrego Pyles, na Avenida Raphael Vitta, na região do bairro Vila Rehder.

O trabalho está sendo executado com o auxílio de uma máquina escavadeira hidráulica e consiste em retirar do córrego a vegetação e resíduos, visando melhorar o escoamento das águas.

Os serviços de manutenção deverão ser concluídos em dois dias, segundo a Sosu.