CPFL retira poste que estava ‘esquecido’ no meio da rua em Americana

A CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) removeu nas últimas semanas um poste que estava no meio da via no cruzamento das Ruas Fonte da Saudade e Castanheiras, no Jardim São Paulo, em Americana.

O poste estava ‘esquecido’ desde novembro de 2020 no local. O esquecimento foi mostrado pelo Portal de Americana em uma matéria no dia 22 de janeiro deste ano.

A rua que foi aberta pela prefeitura de Americana no final do ano passado, liga a Avenida Brasil a Rua Fonte da Saudade. A obra executada por meio de contrapartida de dois empreendimentos na cidade sem custo para a prefeitura.

