Curso de Nutrição da FAM inicia primeira fase de programa nutricional em Americana

A Faculdade de Americana – FAM – deu início na manhã desta segunda-feira, dia 4 de abril, através do curso de Nutrição, ao programa nutricional direcionado para os alunos das escolas municipais de Americana com verificação de cardápios, além do levantamento de informações para verificação de eutrofia, sobrepeso e obesidade.

Hoje foram atendidas aproximadamente 5 mil crianças através de 11 equipes coordenadas pelas professoras Joseane Almeida Santos Nobre, Natália Vilela Daniel e Glenys Mabel Caballero Córdoba. Cerca de 110 alunos de todos os semestres do curso de Nutrição da FAM participam da ação.

Dados como altura, peso e circunferência abdominal foram inseridos no programa ANTHRO, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, para o produção de um relatório completo da completo da situação nutricional e do crescimento das crianças participantes do projeto.

“Esse primeiro momento é de avaliação do estado nutricional da criança para sabermos se tem algum desvio de saúde relacionado à desnutrição, obesidade e assim fazer as intervenções necessárias. As crianças com algum problema de fundo nutricional serão encaminhados para atendimento nutricional do Serviço Integrado de Atenção da FAM, o SIA”, comentou a coordenadora do curso de Nutrição da FAM, Glenys Mabel Caballero Cordoba.

Esta ação faz parte do programa Saúde na Escola apresentado no último dia 16 de março, na Câmara de Vereadores, no Fórum Permanente da Saúde. O programa é uma parceria entre a Faculdade de Americana, Secretaria de Educação e Setor de Alimentação Escolar do Município.