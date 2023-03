DAE anuncia manutenção e interdição da Rua Fernando Camargo no domingo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste domingo (19), das 6 às 18 horas, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana fará uma sondagem da rede de água na Rua Fernando Camargo, entre as ruas Marechal Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant, no Centro. De acordo com o departamento, a via precisará ser interditada no período para a execução do serviço. O abastecimento de água da região não será prejudicado.

A manutenção está ligada às obras de ampliação do reservatório de água do bairro Vila Santa Catarina (CR – 03), da ampliação do centro de reservação da Cidade Jardim (CR-06), e da subadutora SA03, localizada na Avenida de Cillo.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)