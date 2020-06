Dae conclui interligação da subadutora da Av. Campos Salles

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu, na noite da última quinta-feira (4), a interligação da nova subadutora da Avenida Campos Salles. A autarquia conseguiu antecipar o serviço que estava programado para domingo (7), finalizando a etapa da obra de implantação da nova rede de água na avenida.

Ao todo, foram investidos R$ 1.100.000,00 para a implantação de 1,1 mil metros de rede nova na Avenida Campos Salles. O material da antiga subadutora que passa sob a via foi instalado há 22 anos, estava deteriorado e a rede vinha sofrendo uma série de vazamentos.

O DAE Americana, por meio da empresa Colinea, iniciou a troca de rede de água na Avenida Campos Salles na primeira quinzena de abril. A obra contemplou o georeferenciamento de sistema de raio X para determinar os melhores pontos para passagem da rede, sondagens mecânicas com abertura das janelas no asfalto, para verificação física da situação para implantação da rede e implantação dos tubos da nova rede.

O prefeito de Americana, Omar Najar, na assinatura da ordem de serviço para a troca da rede de água da Avenida Campos Salles, no dia 31 de março, solicitou urgência na execução do serviço. “Solicitei urgência nessa obra e fico feliz que esteja concluída. A população merece essa melhoria e o fim dos problemas naquela região. Com uma boa gestão, o DAE vem recuperando o poder de investimento e estamos conseguindo realizar muitas obras e melhorar os serviços na cidade. Já reformamos Estação de Tratamento de Água, estamos construindo uma nova Estação de Tratamento de Esgoto, um novo barramento, novos reservatórios, nova subadutora no pós-Anhanguera, uma série de obras que irão projetar o município para o futuro, pois não havia investimentos nessa área há mais de 30, 40 anos e nós estamos firmes nesse propósito”, disse o prefeito Omar Najar.

Para o superintendente do DAE Americana, Carlos Cesar Gimenez Zappia, a conclusão da nova rede da Campos Salles deverá encerrar o problema de vazamentos e, consequentemente, falta de água na região. “O investimento na troca de mais de mil metros de rede é importante para o bom funcionamento de todo o sistema de abastecimento, proporcionando uma nova expectativa para a substituição de outras redes no município também”.