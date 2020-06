Americana só tem mais 4 vagas de UTI com respiradores para coronavírus

De acordo com o boletim emitido pela prefeitura nesta quinta-feira(5), a taxa de ocupação atual é de 60%. A unidade possui 10 leitos com respiradores.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, referência no atendimento de contaminados por coronavírus na cidade só possui mais quatro vagas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com respiradores.