Perfil ligado ao Anonymous cita Festa Confederada de Santa Bárbara

Um perfil ligado ao Anonymous Brasil citou a cidade de Santa Bárbara d’Oeste na madrugada desta sexta-feira(5). Mais uma vez a festa Confederada, que acontece no Cemitério dos Americanos, está envolvida em uma polêmica e é acusada de racista.

“Cidade de Santa Bárbara do Oeste (SP). Bandeira do exército dos confederados pré independência americana, Grupo declarado altamente racista e violento Esse são os “patriotas” e “cidadãos do bem” do Brasil. UM PAÍS MUDO, NÃO MUDA “, disse o perfil Anonymous Brasil que possui 234 mil seguidores no Twitter.

No ano passado, movimentos sociais da região protestaram no local onde a festa é realizada. A manifestação pacífica foi feita por conta do uso da bandeira. “A bandeira tem um significado forte, pesado de racismo. Não temos nada contra a festa, e sim com bandeira confederada, é o que nos incomoda”, disse Pedro Monteiro da Rocha Ramos, da Unegro, em entrevista ao site Carta Campinas.

O evento é promovido anualmente pela Fraternidade Descendência Americana. A edição de 2020, que aconteceria no dia 26 de abril foi adiada por conta da pandemia do coronavírus.

Durante a guerra civil, os Estados Confederados tentaram impedir a abolição da escravatura. A acusação de racismo também está ligada ao uso da bandeira confederada pelo grupo Ku Klux Klan que defende a supremacia dos brancos.

Protesto aconteceu em 2019 / Divulgação

Procurado, João Leopoldo Ferreira Padoveze, presidente do grupo que organiza a festa, disse que não conhece o perfil que divulgou a acusação. “Mas acredito que quem fez esse tipo de comparação não conhece a festa ou os trabalhos da instituição”, afirmou.