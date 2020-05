DAE faz desinfecção na prefeitura e no Hospital Municipal

Nesta quarta-feira (27), a equipe do DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) executou novamente o serviço de desinfecção em mais locais públicos da cidade; no Paço Municipal e no Hospital Municipal de Americana. O objetivo da autarquia é higienizar as unidades de saúde e locais com grande fluxo de pessoas, além de ampliar a prevenção ao coronavírus no município.

O superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenes Zappia, falou sobre o trabalho feito em diversos pontos e a aplicação de hipoclorito de sódio. “Essa solução está sendo utilizada para a mesma função em outras cidades e dentro do trabalho desenvolvido pela Prefeituta de Americana de controle ao COVID 19, seguimos diariamente ccom o processo de desinfecção nos prédios públicos de concentração de pessoas”.

Entre os locais que já foram desinfectados estão os hospitais Samaritano, Unimed, São Lucas e São Francisco; o Terminal Urbano; os postos de saúde dos bairros Parque Gramado, Dona Rosa, Parque das Nações, CAPS adulto, CAPS infantil, Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

Paralelamente, o DAE dá sequência aos trabalhos normais da autarquia.