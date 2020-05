Prefeitura se posiciona e comércios podem abrir na segunda-feira

A prefeitura de Americana se posicionou na tarde desta quarta-feira(27), sobre a flexibilização do comércio autorizada pelo Governo do Estado.

De acordo com a nota da prefeitura, não há no momento nenhum decreto municipal que impeça os comércios funcionar. A cidade segue a regra do estado.

Americana se enquadra na ‘fase 2’ da retomada do comércio no estado, podendo abrir imobiliárias, concessionarias, escritórios, comércio de rua e shoppings centers, além da industria não essencial e da construção civil.

“No momento todas as pastas envolvidas nesse processo estudam a decisão do Governo Estadual e tudo o que será necessário para que coloquemos em prática, até segunda-feira, o processo de reabertura anunciado pelo Estado. A Prefeitura de Americana destaca ainda que não tem, hoje, nenhum decreto que impeça o funcionamento dos espaços do município e vem, conforme determina a Justiça, seguindo todas as determinações do Governo de São Paulo”, trouxe a nota da prefeitura.