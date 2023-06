DAE faz desinsetização no Jaguari e Nova Carioba

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana está executando o trabalho de desinsetização nas regiões dos bairros Jaguari e Nova Carioba. O serviço tem o objetivo de eliminar ratos e baratas nos poços de visita das redes coletoras de esgoto.

A desinsetização é feita por meio de aplicação de inseticida líquido, pelo sistema de termonebulização nos poços de visita e colocação de inseticida em forma de iscas sólidas.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo