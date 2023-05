DAE finaliza interligação de subadutora e rua continua interditada para testes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Rua Fernando Camargo, no trecho entre as ruas Benjamin Constant e Marechal Deodoro/Rua dos Professores, segue interditada nesta segunda-feira (29) nos dois sentidos de direção, para testes após a finalização das obras de interligação da subadutora para melhoria na rede de água, realizadas pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana. Neste fim de semana, foi executada no local a interligação da nova subadutora do Centro de Reservação (R3) Santa Catarina com a subadutora que vem da Estação de Tratamento de Água (ETA).

O superintendente do DAE, Carlos César Gimenez Zappia, explicou que foi feito o corte da rede, a instalação da saída, instalação do registro que vai fazer o comando e que a rede está enchendo agora. “São necessárias algumas horas de pressurização, que vai demorar um pouco, não sendo possível fazer o teste de estanqueidade ainda hoje. Por isso, o local vai ficar aberto para verificar se não existe nenhum tipo de vazamento e amanhã pela manhã será aterrado para dar início posteriormente ao processo de pavimentação desse trecho”, informou.



A nova subadutora está sendo instalada na faixa sentido bairro-centro da Avenida de Cillo, partindo do reservatório até a Rua Fernando Camargo.

Devido às obras de interligação, houve uma redução de pressão nas regiões abastecidas pelo R3. O abastecimento está sendo retomado gradativamente nas regiões dos bairros Santa Catarina, São Pedro, Nova Americana, Briedes, Conserva, Jardim São Paulo, Vila Medon, Cidade Jardim, Mathiensen, Lírios, Novo Mundo, Parque Universitário, São José e Terramérica.

Serão mais 1,5 mil metros de extensão de rede nova, além de dois sistemas de bombeamento, beneficiando cerca de 23 mil pessoas e a garantia de abastecimento de água durante pelo menos 15 anos, segundo o DAE.

