DAE inicia montagem das bombas na elevatória da Cidade Jardim

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana iniciou, nesta semana, a montagem das bombas na estação elevatória em construção no Centro de Reservação de Água da Cidade Jardim (CR-6), na Avenida de Cillo, esquina com a Rua Catanduva. Ao todo, serão instalados quatro equipamentos que vão ampliar a pressurização do sistema de abastecimento da região.

“O trabalho prossegue no ritmo desejado. Depois da instalação das quatro motobombas, teremos a implantação da parte elétrica, com os painéis e os inversores de frequência. Por fim, faremos a interligação da elevatória com o novo reservatório”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

As obras tiveram início com a fundação, o estaqueamento e a instalação da tubulação de chegada dentro da casa de bombas. Posteriormente, avançaram com a conclusão da fase de alvenaria do espaço, a iluminação interna e a monovia – um trilho suspenso para transportar máquinas e equipamentos, em caso de manutenção. O telhado termoacústico, conhecido como “sanduíche”, também está pronto.

A estação elevatória do CR-6 vai garantir um abastecimento mais seguro e eficiente para a Cidade Jardim, Mathiensen, Jardim dos Lírios, São José, Niels Nielsen e a parte alta do Jardim São Paulo e do Jardim São Pedro. O CR-6 tem capacidade para armazenar até 2,5 milhões de litros de água.