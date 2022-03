DAE inicia serviços para reabertura do poço artesiano do Jardim Alvorada

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) começou neste sábado (5) os serviços de manutenção no poço artesiano, localizado na Rua Netuno – Emei Cunhataí, no bairro Jardim Alvorada. Os trabalhos devem ser concluídos até quarta-feira (9) e, na sequência, o local poderá ser reaberto para utilização dos moradores da região.

Primeiramente, o poço passou por uma avaliação técnica especializada, após ocorrer a paralisação do sistema. O local agora está passando por limpeza geral com produtos químicos apropriados nas paredes e vasos filtrantes; retirada de materiais por meio de alta pressão; reforma da bomba queimada; além de pintura na parte dos bebedouros.



O primeiro dia de trabalho foi acompanhado pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice-prefeito Odir Demarchi.

Americana possui outros 18 poços artesianos em operação. Os endereços de todos estão disponíveis no site do DAE, no link: daeamericana.com.br/pocos-artesianos.