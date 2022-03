Burger King vai vender sorvetes com formato ‘diferente’

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Burger King anunciou nesta sexta-feira(4), em suas redes sociais, que vai vender sorvetes em formato de 'cocô'. A ideia é provar que a sobremesa não possui corantes, conservantes e aromatizantes artificiais.

"Uma sobremesa sem corantes, sem conservantes e sem aromatizantes artificiais, provando que não importa como ela é por fora; o que vale é o que existe dentro", diz o anúncio da rede.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Mas não fique muito empolgado pois a venda será limitada. A novidade estará disponível neste sábado(5), a partir das 11h, no truck do BK no Parque Burle Marx (SP). De acordo com o BK, serão apenas 1.000 unidades.