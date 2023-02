DAE instala cobertura no novo reservatório de água do Jardim Ipiranga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira (9), o Departamento de Água e Esgoto (DAE) iniciou uma importante etapa na construção do reservatório do Jardim Ipiranga (CR – 05), a instalação da cobertura. Feita com alumínio naval, a placa pesa aproximadamente 4 toneladas.

O superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, ressaltou o andamento da obra. “Este reservatório é grande, com várias etapas e processos na construção. Estamos dando andamento e 60% da obra está concluída. Restam ainda a instalação da casa de bombas, a parte elétrica, hidráulica e os últimos detalhes de uma construção”.

O atual tanque que abastece a região do Jardim Ipiranga fica na Rua Itaúna, com capacidade para 400 mil litros, e com o novo reservatório, que está sendo construído na Rua Monsenhor Bruno Nardini (em frente à nova Câmara Municipal), serão armazenados até 2,5 milhões de litros de água para esta região. Os reservatórios da Cidade Jardim e da Vila Santa Catarina também receberão as coberturas, nos próximos dias.

