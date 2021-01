Defesa Civil de Americana alerta sobre chuvas

Foto: Will Moreira

A Defesa Civil de Americana alerta a população sobre os cuidados que podem ser tomados durante o período de chuvas de verão. São orientações para redobrar a atenção e se proteger dos perigos e riscos de enchentes e inundações, decorrentes das chuvas torrenciais que ocorrem durante esta estação do ano.

Segundo a coordenadora da Defesa Civil, Marli Rodrigues dos Santos Kiriyama, as chuvas de verão são intensas e as pessoas devem se precaver. “A população deve respeitar às placas de sinalização de alerta, não acessando as áreas inundadas, aguardar o escoamento de água, pois temos um histórico que, geralmente, em pouco tempo a água escoa em Americana”, orientou Marli.

Devido à grande quantidade de água que chega em um curto espaço de tempo, acontece o acúmulo nas ruas e nos perímetros urbanos, causando o transbordamento dos rios e de áreas mais suscetíveis.

São diversos os fatores que causam para as enchentes, como desmatamento, assoreamento dos rios, acúmulo de lixo nos bueiros e rios, que prejudicam o escoamento da água.

Para prevenir acidentes é importante nunca colocar a vida em risco, mesmo que seja para salvar documentos ou objetos de valor. Confira as orientações da Defesa Civil de Americana, caso sua casa esteja em área de risco de inundação:

Cuidados antes

– Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de inundação

– Coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos bem fechados e em local protegido

– Feche as portas, janelas e o registro de entrada de água

– Desconecte os aparelhos elétricos da corrente elétrica para evitar curtos-circuitos

– Retire todo o lixo e leve-o para áreas não sujeitas a inundações

– Retire os animais de estimação de casa

Cuidados durante

– Proteja a sua vida, a de seus familiares e amigos. Evite contato com as águas de enchentes, elas estão contaminadas e podem provocar doenças

– Evite voltar para casa até as águas baixarem e o caminho estar seguro. Só entre na água se for absolutamente necessário, usando botas de borracha

Cuidados depois

– Tenha cuidado: veja se a sua casa não corre risco de desabar

– Remova a lama e o lixo do chão, das paredes, dos móveis e utensílios. Não use equipamentos elétricos que tenham sido molhados

– Lave e desinfete os objetos que tiveram contato com as águas da enchente

– Evite beber água ou comer alimentos que tiveram contato com as águas da inundação, pois eles podem estar contaminados

Para emergências, a população pode acionar a Defesa Civil no telefone (19) 99710.9242 ou para o Corpo de Bombeiros no 193 ou para GAMA 153.