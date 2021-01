FAM promove prova de bolsas com descontos de até 100%

Com uma das maiores grades de curso da região, a FAM – Faculdade de Americana oferece no próximo dia 23 de janeiro, às 14h00, mais uma edição da Prova de Bolsas FAM com descontos de até 100%. As inscrições são gratuitas. Acesse: fam.br

A prova é composta de uma redação e será realizada totalmente on-line. O tema da redação será anunciado em uma live explicativa, no dia da prova, no canal do youtube da Instituição. Quem já está com a vaga garantida para começar um novo caminho em sua história profissional é a jovem Isabela Silva dos Santos, que conquistou 100% de desconto na última edição da prova, realizada em novembro de 2020, e agora é aluna de Ciências Contábeis.

“Fiz um curso de técnico em Administração, que me levou a contabilidade e pude conhecer um mundo que nunca pensei em estudar. Quero muito aprender e poder ver como funciona na prática ”, comentou.

Para quem também busca uma oportunidade para ingressar no Ensino Superior, Isabella dá a dica. “No caso da redação precisa-se de leitura, vocabulário e conhecer conceitos de estrutura textual, conectividade de parágrafos e regras gramaticais” comentou a bolsista.

“Esta é uma grande oportunidade para colocar em prática o desejo de iniciar o Ensino Superior neste ano. O mercado de trabalho a cada dia está mais exigente, então é preciso estar preparado”, comentou o gerente de marketing FAM, Eryvelton Baldin.