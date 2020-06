Delegado Geral da Polícia e Macris vistoriam superdelegacia de Americana

A nova estrutura, com espaço amplo – 2 mil metros quadrados, também possui estacionamento, além de disponibilizar divisões mais adequadas como diferenciação da entradas de presos ou material apreendido do cidadão comum, por exemplo, além de um acesso independente à Delegacia da Mulher.

As unidades, que antes operavam em prédios separados, atuam agora no prédio unificado que também reúne o 1º DP (Distrito Policial), 2º DP, 3º DP e 4º DP.

Macris ressaltou a importância da conquista. “Uma satisfação receber o Dr. Ruy, tive a impressão de que ele ficou bastante entusiasmado com o novo modelo da nossa cidade. Este avanço na segurança é o resultado da parceria entre Estado e município, fundamental para elucidação de crimes e preservação da paz do cidadão de bem”, disse. O parlamentar ainda comemorou. “Dr. Rui acaba de confirmar a vinda de uma nova viatura descaracterizada para contribuir com os trabalhos da DDM”.