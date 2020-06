Lojas do Tivoli Shopping trazem ofertas para aquecer o inverno

Com a chegada oficial do inverno no último sábado (20), as lojas do Tivoli Shopping iniciaram as

promoções com ofertas especiais para a estação mais fria do ano. São várias ofertas e descontos nos

segmentos de vestuário masculino, feminino e infantil, calçados, decoração, casa, acessórios,

brinquedos, joias e perfumaria.

No site do Tivoli Shopping (tivolishopping.com.br) e nas redes sociais, os clientes podem consultar

mais informações sobre as promoções.

Tendências e descontos

Na TNG, loja de roupas masculinas, a promoção ‘Leve quatro peças e pague três’, é um dos

destaques. De acordo com Vitor Ravalia, gerente da loja, para este inverno a moda masculina traz a

clássica e atemporal jaqueta de couro que pode ser sobreposta a uma peça de tricô. Para completar o

visual, botas, com variedade de modelos e cores exclusivas da TNG.

Voltada aos públicos masculino e feminino a Hering lança sua liquidação com a chegada do inverno.

A coleção chega à vitrine com descontos de até 40%, como destaca o gerente Pedro Henrique Lima.

Para os clientes que optarem pelo drive-thru, as peças são disponibilizadas via whats app. “O cliente

faz a escolha, levamos até ele no estacionamento e lá mesmo é feito o pagamento, sem precisar ir até

a loja”, explicou Pedro acrescentando que as ofertas da Hering também podem ser acessadas nas

redes sociais.

Confira algumas dicas do Tivoli para as compras neste inverno

. Planeje as compras antes de sair de casa. Passe pelo guarda-roupa e abra os armários para ver o que

está faltando. Consulte o site e as redes sociais do Tivoli antes de sair de casa, assim você economiza

tempo e fica por dentro das ofertas.

. Monte uma lista por ordem de prioridade e com ideias de orçamento para cada item.

. Escolha itens que combinem com o seu estilo e personalidade. Assim você valoriza a escolha.

. Se for comprar roupas ou calçados, fique de olho nas tendências para o inverno e também para as

próximas estações.

. Analise o valor e a qualidade da escolha. O momento pode ser a oportunidade para comprar aquele

item de desejo e com um bom desconto.