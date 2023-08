Desfile Cívico de 7 de Setembro terá 2,4 mil participantes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Desfile Cívico de 7 de Setembro, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, contará com a participação de 23 grupos, entre escolas, entidades, associações, e corporações civis e militares.

São eles: Clube dos Desbravadores; Nileec – Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura; 24º BPM Força Pré Militar Brasileira de Americana; Kamikaze Rolimã Americana; Instituto Jr. Dias; Bombeirinhos Civil; Pernas da Alegria Turma da Lilica; Tiro de Guerra 02-045 Americana; Associação Brasil Soka Gakkai Internacional – Bsgi; Associação Projeto Moura de Judô; E.E. Dr. Heitor Penteado; Americana Bicicross Clube; Apae Americana; Grupo Escoteiro Nambikwara; Americana Inline; Guarda Municipal; Secretaria Municipal de Educação, representada pela Casa Da Criança Curió, EMEF Professor Milton Santos, EMEF Professor Jonas Correia de Almeida Filho e Ciep Professora Philomena Magaly M. Rossetti; Secretaria de Meio Ambiente; Secretaria de Obras e Associação Animais Têm Voz.

Ao todo, serão 2.458 integrantes, 5 fanfarras, 38 automóveis, 8 motocicletas e 6 bicicletas.

O desfile acontecerá na Avenida Brasil e sairá do CCL – Centro de Cultura e Lazer, às 9h. A concentração será no mesmo local, com vinte minutos de antecedência do horário do desfile, seguindo a ordem preestabelecida.

“O Desfile Cívico de 7 de setembro é mais que um momento patriótico, é quando famílias e amigos se unem num exercício de cidadania e homenageiam mais um ano de independência do nosso país”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Em 2022, o Desfile Cívico levou cerca de 10 mil pessoas à avenida, marcando o retorno da homenagem ao 7 de Setembro, que não acontecia na cidade desde 2019, em razão das restrições e normas de distanciamento social impostas pela pandemia de Covid-19.