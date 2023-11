DIG de Americana desmonta fábrica de bebidas falsas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quarta-feira (01), os agentes da Delegacia de Investigações Gerais (D.I.G) de Americana realizaram uma operação em Hortolândia, resultando na prisão de quatro indivíduos por envolvimento em um esquema de falsificação de bebidas. A investigação teve início após informações sobre um veículo transportando bebidas falsificadas, levando os policiais até um depósito onde foram encontradas milhares de garrafas de whisky destinadas ao envase de produtos adulterados.

Em colaboração com representantes da “ABRABE” (Associação Brasileira de Bebidas), a equipe policial descobriu uma empresa clandestina dedicada à falsificação de garrafas de whisky. O local abrigava o proprietário, três funcionários e o pai do dono, este último envolvido em atividades paralelas no estabelecimento.

A apreensão resultou na descoberta de quase vinte mil garrafas vazias, rótulos, tampas, maquinários e outras evidências utilizadas no processo de falsificação. Além disso, foram encontradas garrafas de bebidas adulteradas no local, sugerindo a utilização de soda cáustica para dissolver rótulos e preparar as garrafas para “reenvase” com outras substâncias, realizado em um local distinto.

Após a apresentação dos fatos à Autoridade Policial e os depoimentos das partes envolvidas, o proprietário, o pai e dois funcionários foram presos, enquanto o terceiro funcionário, alegadamente sem conhecimento do esquema e que iniciara suas funções no dia da operação, foi liberado.

Os indivíduos detidos foram encaminhados à Cadeia Pública de Sumaré, aguardando as decisões judiciais sobre o caso. As medidas de segurança pertinentes foram adotadas para garantir que permaneçam à disposição da justiça.