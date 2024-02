DIG de Americana realiza operação contra organização criminosa de roubo de cargas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira(8), a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana, com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo, realizou uma operação que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em 10 locais, além da prisão temporária de um dos envolvidos, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em roubo de caminhões de grande porte.

De acordo com informações da polícia, os criminosos atraíam suas vítimas por meio da suposta contratação de motoristas para realizar fretes de cargas. No entanto, ao chegarem ao local combinado, os motoristas eram surpreendidos por assaltantes disfarçados, que anunciavam o assalto e realizavam o sequestro das vítimas para cativeiro. Durante o período de cárcere privado, os criminosos subtraíam todos os bens das vítimas e exigiam transferências de valores por meio de PIX. Posteriormente, os caminhões roubados seriam transportados para o Paraguai.

Na operação, foram identificadas cinco pessoas que fazem parte da organização criminosa, incluindo três mulheres responsáveis por receber os valores transferidos via PIX. Um dos envolvidos foi capturado pela DIG, enquanto outro indivíduo com prisão temporária decretada pelo juízo ainda não foi localizado, sendo que as investigações continuam em andamento para encontrá-lo e identificar outros possíveis integrantes do grupo.

O suspeito detido foi encaminhado ao cárcere à disposição das investigações em curso na Delegacia de Americana. Além das prisões, durante as diligências, foram apreendidos celulares e itens furtados da Distribuidora do Mercado Dia. Um dos detidos também foi indiciado pelo crime de furto no referido estabelecimento.