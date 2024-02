DISE de Americana prende homem com drogas no Nova Carioba

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Americana, São Paulo, realizou nesta quarta-feira(14) a Operação “Nova Carioba”, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região da Rua Antônio Giordano. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima sobre atividades suspeitas durante o período do Carnaval. Equipes descaracterizadas da DISE monitoraram o endereço indicado e, durante a operação, abordaram um indivíduo que correspondia às descrições fornecidas na denúncia.

O suspeito, identificado como M.P.A., de 23 anos, e com profissão de estoquista, foi detido e, durante a busca pessoal, foram encontrados em sua posse R$50,00 e um celular. Questionado sobre possíveis ilícitos na residência, confessou estar envolvido com o tráfico de drogas e indicou onde estavam escondidas as substâncias ilícitas.

No interior do imóvel, os policiais encontraram quatro porções de maconha, totalizando 106 gramas da droga, escondidas no guarda-roupas. Diante da situação, o suspeito foi preso em flagrante e conduzido, junto com as apreensões, para a sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante.

Após os procedimentos legais, incluindo exame cautelar, o indiciado foi encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará pela Audiência de Custódia.