Prefeitura de Americana facilita abertura de empresas em parceria com a Jucesp

A abertura de empresas em Americana foi facilitada por uma parceria entre a Prefeitura e a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), efetivada a partir deste mês. A análise de viabilidade de um empreendimento, que levaria de 24 a 30 horas, agora pode ocorrer em segundos, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Todas as etapas do processo entre o município e o órgão estadual, por meio do sistema “Americana Inteligente – Atendimento Digital”, agora estão conectadas. Os procedimentos solicitados pela Jucesp são realizados pela REDESIM, enquanto setores competentes à Prefeitura são efetivados pela plataforma 1Doc. O acesso ao sistema está disponível na página inicial do site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

“A desburocratização do processo de abertura de empresas sempre foi um dos pilares do nosso plano de governo. Com essas ações, desenvolvemos a economia da cidade, fomentamos o crescimento, criamos emprego e damos oportunidades de trabalho para os nossos cidadãos”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

Ranking divulgado pela base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), órgão do governo federal, já coloca Americana entre as cidades paulistas que levam o menor tempo no processo de abertura de empresas.

Desde 2021, houve a preocupação de criar políticas públicas que favorecessem a desburocratização tanto na abertura de novas empresas quanto no crescimento dos empreendimentos que já estão instalados na cidade.

Em janeiro deste ano, por exemplo, foi inaugurado o Ganha Tempo do Empreendedor, pensado para facilitar a vida do cidadão em busca de informações sobre abertura de empresas e vagas de emprego.