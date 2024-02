Casal de Americana é preso com 40 kg de Haxixe em Minas Gerais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 40 kg de Haxixe e prendeu um casal de Americana, durante abordagem, na semana passada, na BR-381, em Três Corações (MG). Uma adolescente, filha da condutora do veículo, foi entregue ao Conselho Tutelar, que acompanhou a ocorrência.

Os policiais realizavam ação de combate ao crime no km 758 na quarta-feira (7), quando abordaram o veículo GM/Meriva, que tinha uma mulher na condução, um homem de passageiro e uma menor de idade no banco traseiro. No decorrer da fiscalização, os PRFs localizaram, dentro da caixa de ar do carro, 76 tabletes de 500g e 8 tabletes de 250g da droga, totalizando o peso aproximado de 40 kg de Haxixe.

Os abordados disseram que a droga, avaliada em cerca de R$ 480 mil, seria entregue em Cachoeiro do Itapemirim (ES). O casal morava no bairro Vila Bertini, em Americana.

Diante do fato, o homem de 44 anos e sua companheira de 48 anos, foram encaminhados à Polícia Judiciária em Três Corações. A filha da condutora, uma adolescente de 14 anos, teve o acompanhamento de uma Conselheira Tutelar.