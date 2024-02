Homem de 62 anos é encontrado morto em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite desta segunda-feira (12), um homem de 62 anos foi descoberto sem vida em sua residência no bairro Vila Bertini, em Americana. Segundo informações obtidas pelo Portal de Americana, o filho da vítima, preocupado com o sumiço do pai, dirigiu-se até o local, onde encontrou uma cena perturbadora.

Após tentativas frustradas de contato, o filho resolveu adentrar à casa, conseguindo acesso através da porta da cozinha após pular o portão. No interior da residência, deparou-se com o corpo de seu pai no chão, apresentando um ferimento na cabeça. Ao lado do corpo, estava uma pistola calibre 9mm, devidamente registrada em nome da vítima.

De acordo com relatos da família, o homem vinha enfrentando problemas de ansiedade e fazia uso de medicamentos para dormir.

A funerária foi acionada para proceder com a remoção do corpo, enquanto a Polícia Civil de Americana segue com as averiguações para entender os detalhes do ocorrido.