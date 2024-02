Tivoli Shopping tem programação especial de Carnaval

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em comemoração ao Carnaval, o Tivoli Shopping promoverá uma programação especial para os dias de folia: o Carna Tivoli. As atrações são gratuitas e acontecem em frente ao Coco Bambu.

Neste sábado, dia 10, a partir das 14h30, a criançada vai poder embarcar em uma viagem interativa com o grupo “Canta Curumim”. Através de brincadeiras musicais, o espetáculo trabalhará, de forma lúdica e divertida, a expressão corporal, o raciocínio lógico e exercícios de musicalização.

Já no domingo, dia 11, é a vez do “Bloco Boralá” animar as famílias, também a partir das 14h30. Com um repertório repleto de marchinhas e sambas, o bloco carnavalesco tem como objetivo relembrar a tradição do Carnaval, unindo a diversão com a harmonia.

Para encerrar a programação, o “Bloco do Traquitana”, que conta com um mini trio elétrico, estará no empreendimento das 14h30 às 17h30. Através das antigas marchinhas, a atração vem alegrando o Carnaval de Santa Bárbara d’Oeste desde 2018.

“O Carna Tivoli é uma ótima opção para aqueles que desejam aproveitar os dias dessa grande festa popular em família. A nossa programação foi feita com muito carinho e pensada para todas as idades”, disse Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.

Horário especial

O Tivoli Shopping terá horário de funcionamento especial no período de Carnaval. Confira abaixo:

Sábado (10): lojas e quiosques das 10h às 22h; alimentação e lazer das 11h às 22h;

Domingo (11): lojas e quiosques das 14h às 20h; alimentação e lazer das 11h às 22h;

Segunda-feira (12): lojas e quiosques das 10h às 22h; alimentação e lazer das 11h às 22h;

Terça-feira (13): lojas e quiosques das 14h às 20h; alimentação e lazer das 11h às 22h;

Quarta-feira (14): lojas e quiosques das 12h às 22h; alimentação e lazer das 12h às 22h

SERVIÇO:

Carna Tivoli

10/02 (sábado) – Canta curumim a partir das 14h30

11/02 (domingo) – Bloco Boralá, a partir das 14h30

13/02 (terça-feira) – Bloco Traquitana, das 14h30 às 17h30

Local: em frente ao Coco Bambu