Doria anuncia construção de Etec e instalação do Bom Prato em Sumaré

O Governador João Doria autorizou nesta quinta-feira (9) a construção de uma nova Etec (Escola Técnica Estadual) e a instalação de uma unidade do Bom Prato na cidade de Sumaré. Em visita ao município na região de Campinas, Doria também confirmou a liberação de vouchers do Vale Gás para 2.915 famílias e um aporte de R$ 1,6 milhão para subsidiar novas moradias.

“É um momento de festa. A quantidade de entregas e iniciativas que estamos fazendo aqui é à altura de Sumaré. Sumaré merece, a população merece”, disse Doria durante a recepção na cidade. “As obras da primeira Etec de Sumaré são para cuidar do futuro dos nossos jovens. E o Bom Prato é uma conquista histórica de São Paulo e estamos ampliando com o maior orgulho de um programa que oferece alimentação de qualidade à população vulnerável”, acrescentou.

Doria estava acompanhado dos Secretários de Estado Flavio Amary (Habitação), Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional) e Célia Parnes (Desenvolvimento Social), além da Diretora-Superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá. A nova Etec receberá investimentos de R$ 11,2 milhões do Estado e será construída em um terreno de 10,4 mil metros quadrados, doado pela Prefeitura de Sumaré.

As obras devem começar ainda em setembro, com previsão de entrega em 18 meses. A Etec de Sumaré terá 14 salas de aula, nove laboratórios, auditório, biblioteca, salas administrativas e quadra poliesportiva. A unidade vai oferecer cursos técnicos de Eletrônica, Logística, Meio Ambiente e Química, além de um curso técnico integrado ao Ensino Médio.

Doria também confirmou que Sumaré passará a contar com um restaurante Bom Prato, sob investimento de R$ 1 milhão do Governo do Estado. A previsão é que a unidade entre em funcionamento em março de 2022, com capacidade para fornecer 1,5 mil refeições diárias.

Prestes a completar 21 anos, o programa oferece almoço a R$ 1 e café da manhã a R$ 0,50 em 59 unidades em funcionamento distribuídas por todas as regiões do estado. Diariamente, cerca de 93 mil refeições saudáveis são servidas à população de baixa renda nas unidades do Bom Prato.