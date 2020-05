Doria anuncia reabertura do comércio a partir de segunda-feira

O governador de São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira(27), o novo modelo de quarentena que será adotado no estado a partir de 1º de junho. O anuncio aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual.

De acordo com o ‘Plano São Paulo’, a retomada do comércio será feita de forma ‘heterogênea’ levando em conta os casos de contaminação do coronavírus em cada local e será decretada inicialmente por 15 dias.

“Hoje é um dia particularmente importante para São Paulo. É o dia que estamos anunciando a retomada consciente a partir de 1º de junho”, disse Doria.

Notícia em atualização