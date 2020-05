Comércio de Americana poderá reabrir dia 1º de junho se Omar autorizar

O comércio de rua de Americana poderá reabrir suas portas na próxima segunda-feira(1). A informação foi confirmada pelo Governo do Estado de São Paulo, durante coletiva nesta quarta-feira(27), no Palácio dos Bandeirantes.

O retomada será feita em 5 fases. A primeira se inicia no dia 1º de junho e vai até o dia 15. A mudança de fase acontecerá a cada 14 dias, de acordo com os critérios técnicos estabelecidos pelo comitê do coronavírus do estado.

Atualmente a região de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Nova Odessa se enquadram na ‘fase 2’ da retomada, podendo abrir com restrições, atividades imobiliárias, concessionarias, escritórios, comércio de rua e shoppings centers, além da industria não essencial e da construção civil.

A abertura será a critério da prefeitura de cada cidade, de acordo com decretos municipais que poderão ser publicados pelas administrações.