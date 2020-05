Bolsonarista de SBO estava no grupo que hostilizou jornalistas em Brasília

A presidente do PSL Mulher de Santa Bárbara d’Oeste, Janaina Rosa Reis estava no grupo que hostilizou jornalistas na porta do Palácio do Alvorada, em Brasília, na última segunda-feira(25).

O grupo que estava no ‘cercadinho’ que fica na porta da residência oficial da presidência da República hostilizou repórteres de diversos veículos de comunicação do país com gritos de ‘comunista’ e ‘globo lixo’, entre outras palavras.

No vídeo que foi compartilhado pelo Portal de Americana, a bolsonarista barbarense aparece com a máscara no queixo e gritando palavras de ordens contra os profissionais que estavam cobrindo a agenda do presidente.

Janaina também aparece em vídeos cantando uma música evangélica e fazendo orações para o presidente, Jair Bolsonaro. Ela fez parte de uma excursão que levou apoiadores para Brasília no último final de semana.

Em sua página no Facebook, Janaina mostrou o ‘tour’ por Brasília. Ela participou de manifestos à favor do presidente em diversos pontos da cidade.

A agressão por parte dos apoiadores do presidente fez veículos do grupo Globo e o jornal Folha de S. Paulo retirarem seus repórteres da porta do Alvorada por questões de segurança a integridade física dos profissionais.