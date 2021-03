Doria coloca todo o estado na “Fase Emergencial”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador João Doria anunciou na tarde desta quinta-feira(11), novas medidas de contenção do avanço do coronavírus no estado de São Paulo. A entrevista coletiva aconteceu no Palácio dos Bandeirantes.

A partir desta semana todo o estado estará reclassificado na chamada “Fase Emergencial”. “Vou honrar o cargo que ocupo, mesmo que isso custe a minha popularidade”, disse Doria ao admitir que a medida é impopular e mais dura a ser tomada.

Na nova fase houve a restrição para 14 atividades consideradas essenciais. Não será permitido o funcionamento de Lojas de materiais de construção, atividades esportivas e a celebração de cultos religiosos coletivos. Órgãos públicos e escritórios terão que adotar o tele-trabalho. Os estabelecimentos não podem mais fazer a entrega de alimentos em balcão, só será permitida a retirada em serviços de drive-thru (entre 5h e 20h) e por delivery.

O governo também anunciou o toque de recolher entre às 20h e 5h, além da proibição do uso de praias e parques. As medidas entram em vigor no dia 15 e devem permanecer até 30 de março.

