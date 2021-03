Doria anuncia toque de recolher e proíbe cultos religiosos coletivos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou na tarde desta quinta-feira(11), a chamada ‘Fase Emergencial’ do Plano São Paulo.

Nesta nova fase, mais restritiva, o governo adotará o toque de recolher entre às 20h e 5h. Também foram proibidas as celebrações religiosas coletivas e realização de eventos esportivos. As medidas entram em vigor no dia 15 e devem permanecer até 30 de março.

Órgãos públicos e escritórios terão que adotar o tele-trabalho. Os estabelecimentos não podem mais fazer a entrega de alimentos em balcão, só será permitida a retirada em serviços de drive-thru (entre 5h e 20h) e por delivery. As lojas de materiais de construção também foram proibidas de funcionar.