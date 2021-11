Dr. Daniel e Dra. Adriana faltam do plantão no Hospital Municipal e curtem festa em Goiás

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O casal de médicos Dra. Adriana Carina Polito e Dr. Daniel Cardoso, que também é vereador, apresentaram atestados médicos para faltar ao serviço no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, e foram participar de uma festa de aniversário em Goiás no final de outubro.

De acordo a apuração feita pelo Portal de Americana, a festa ocorreu no dia 30 de outubro, em um espaço de eventos na cidade turística de Caldas Novas.

Dra. Adriana apresentou, no dia 28 de outubro, um atestado médico em que alegava estar com ‘diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível’, conforme o CID que conta no documento que o Portal teve acesso. O documento é assinado pelo médico Dr. Alexandre Fiore, da UPA de Hortolândia. Já o seu marido Daniel, apresentou, no dia 29 de outubro, um atestado assinado pelo médico João Paulo, da mesma unidade de saúde em Hortolândia, que garantia um afastamento por 5 dias do trabalho. O CID que consta no atestado é de “luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos ao nível do tornozelo e do pé”.

No dia 1 de novembro, Adriana voltou a apresentar outro atestado. Desta vez, emitido na cidade de Caldas Novas, onde ocorreu a comemoração, o que comprova, além das fotos, que o casal esteve na cidade. Neste ela alegou estar com dores nas articulações. Os CID’s registrados pelo médico Dr. Paulo Hitoshi Sato, que atende na unidade de Goiás, são M255 e M254 que trata de derrame articular e dor articular.

A dupla já se envolveu em outras polêmicas ligadas ao hospital e são críticos ferrenhos do atendimento que é oferecido na unidade em que eles mesmos trabalham. Por coincidência, o atestado, permitiu a falta dos dois nesta mesma unidade.

As fotos em que o Portal teve acesso mostram que a dupla curtiu a festa ao lado de familiares. Em outra publicação, feita anteriormente no Instagram, a médica usa a legenda “vem ni mim Goiás” em uma foto em que gargalha ao lado de outras pessoas além do esposo.

Autoridades politicas do estado também participaram da festa que contou com dezenas de pessoas, foi regada a chopp e teve apresentação de dupla sertaneja.

O Portal de Americana procurou o casal de médicos para comentar o assunto, mas, até a publicação desta matéria não houve resposta dos questionamentos.

Questionada, através da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana, a secretaria de Saúde informou que de acordo com o setor de Recursos Humanos, os atestados foram apresentados com os referidos CIDs.

“A Secretaria de Saúde somente soube agora da informação de que os servidores estavam em confraternização na data em que estariam de atestado médico. Diante dos fatos, a pasta irá apurar sobre a veracidade dos atestados apresentados e todas as medidas cabíveis serão tomadas”, informou em nota enviada ao Portal de Americana.