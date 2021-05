Dr. Daniel sugere realização de campanha para incentivar doação de sangue em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando informações da administração municipal sobre a realização de campanha para incentivo à doação de sangue e de homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue.

No documento, o parlamentar cita que atualmente o banco de sangue do Hospital Municipal necessita de voluntários para normalização do estoque. “Talvez, devido à pandemia do novo coronavírus, muitos doadores sentem-se inseguros quanto ao comparecimento no hospital municipal para realizarem a doação”, afirma.

Na propositura, o autor comenta que o baixo estoque de sangue do HM motivou a veiculação de notícia no site oficial da prefeitura e nos órgãos de imprensa da cidade, devido à necessidade urgente de reposição, em especial, dos tipos O positivo, O negativo, A positivo e A negativo.

“Diante disso, entendemos ser necessário que se promova uma campanha em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado anualmente no dia 14 de junho, e, alinhado a essa homenagem, promova campanha de conscientização quanto à segurança na doação de sangue em relação à atual necessidade de distanciamento social imposto pela pandemia, orientando as pessoas sobre os protocolos de segurança adotados para a doação de sangue”, conclui o vereador.

Dr. Daniel solicita no documento que a prefeitura informe quais são as medidas realizadas em conjunto com a Fusame para incentivar a doação de sangue, se irá realizar homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue e campanha de conscientização sobre o tema, com a confecção de material impresso sobre a importância da doação de sangue, e quais outras formas de divulgação de informações à população estão sendo utilizadas com o objetivo de incentivar a doação.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (27).