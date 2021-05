Drive-thru do portal vacina idosos de 60 a 62 anos a partir desta quarta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana começa a vacinar contra a Covid-19, nesta quarta-feira (5), a população com idade entre 60 e 62 anos. A vacina, da AstraZeneca, será disponibilizada no drive-thru do Portal, na Avenida Antônio Pinto Duarte, das 8h30 às 16h. Serão dois pontos de drive no mesmo local, sendo ambos no sentido Centro-Anhanguera. Somente serão vacinados no drive thru, pessoas nessas faixas etárias.

O início da fila para os veículos é no final da Avenida da Saudade, mas conforme o fluxo diminui o ponto é alterado para o conjunto de semáforos da Avenida da Saúde e, posteriormente, no cruzamento da Rua São Vito com a Avenida Antônio Pinto Duarte.

Além do drive-thru, a vacina também está sendo oferecida por meio de agendamento, que já está aberto no site da Secretaria de Saúde (www.saudeamericana.com.br). Para quem optar pelo drive não é preciso agendamento, mas deverá apresentar um documento com foto, comprovante de endereço e CPF.

Os idosos com 63 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose devem fazer o agendamento no site, assim como os idosos com 68 anos ou mais que ainda não receberam a segunda dose da vacina, também precisam efetuar o agendamento.

Segunda dose

O drive-thru da Avenida Cillos, em frente à UBS Cillos, também será retomado nesta quarta-feira, das 8h30 às 16h, para a vacinação da segunda dose. Nesse caso, ela será oferecida apenas aos profissionais da Educação que precisam receber a segunda dose da vacina CoronaVac.

Os profissionais também devem apresentar documentos pessoais, o comprovante QR-Code e um comprovante de vínculo com alguma instituição de ensino do município, além do cartão de vacinação da primeira dose aplicada.

Profissionais de saúde

Americana continua aplicando a primeira dose em profissionais de saúde que atuam no município. Os profissionais que ainda não se vacinaram poderão agendar no site da Secretaria. A vacina AstraZeneca será oferecida no próximo sábado, na UBS do bairro Vila Gallo e São Vito, das 8h às 17h.

A Secretaria de Saúde vai avaliar nos próximos dias o volume de vacinados, para definir sobre a possibilidade de abrir os pontos de drive-thru no próximo sábado, já que nessa modalidade é preciso haver demanda que justifique a operacionalização.