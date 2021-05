Live transmitida pela APAE e pelo Portal de Americana arrecada R$ 12 mil para a entidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma live solidária, realizada no último sábado (1º), arrecadou cerca de R$ 12 mil para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana. A dupla Rodrigo e Juliano e o cantor Fabinho Ferrari se apresentaram por quase quatro horas para ajudar a entidade, que enfrenta uma grave crise financeira. A live também foi transmitida pela página do Portal de Americana no Facebook.

O valor foi arrecado através de transferências bancárias, feitas durante o show, e por meio dos 25 patrocinadores do evento, que seguiu rígidos protocolos de distanciamento por conta da pandemia da Covid-19.

“A Apae completou 53 anos no final de abril e passa por muitas dificuldades por conta da pandemia. Pensamos em comemorar o aniversário com um espetáculo que chamasse a atenção da sociedade para esse problema. Convidamos os artistas, que toparam na hora ajudar”, explica Thiago Gonçalves, sócio da Jacyara Seguros e membro do Conselho Administrativo da Apae.

Para o cantor Rodrigo, da dupla Rodrigo e Juliano, a solidariedade da população fez da Live um sucesso.

“A Apae presta um grande serviço para a sociedade americanense. Todo mundo que sabe disso faz questão de ajudar da maneira que pode. O Juliano e eu ficamos muito felizes de nos apresentar e eu tenho certeza que todo mundo que doou está muito feliz por contribuir para amenizar, mesmo que um pouco essa situação que a entidade enfrenta.

A Live Solidária está disponível, na íntegra na página do Portal de Americana e no canal do Youtube da APAE.

Quem não conseguiu doar durante o evento pode contribuir das seguintes formas:

Doções via Pix Celular: 19992851647

Doações por Transferência Bancária:

Banco do Brasil

Agência: 0319‐0

Conta Corrente: 84402‐0

CNPJ: 43.262.708/0001‐23