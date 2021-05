Mãe e filha ficam feridas após batida na Avenida Bandeirantes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma mulher e uma criança ficaram feridas após uma batida em uma árvore na Avenida Bandeirantes, em Americana, na tarde desta terça-feira(4).

De acordo com informações preliminares, a motorista do veículo ônix branco seguia pela via, quando ao tentar desviar de um carro que estava parado, perdeu o controle na curva e chocou o carro na árvore.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as vítimas foram socorridas por populares. Por conta do impacto o carro apresentou sinais de chama que foram contidas pelos bombeiros.

Não há informação atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.