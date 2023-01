Em Americana, Bolsonaro fez 23 compras com cartão corporativo durante motociata

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)por Americana registrou mais de 20 compras no cartão corporativo da Presidência da República. É o que mostram os dados que se tornaram públicos após a retirada do sigilo de 100 anos.

No dia 15 de abril de 2022, um posto de combustíveis no bairro Jardim América recebeu 23 pagamentos que variam entre R$ 32,06 e R$92,67 – totalizando 1187,26. Neste dia, Bolsonaro fez uma motociata que teve como destino final o recinto do Clube dos Cavaleiros na região em que fica o posto citado.

Os gastos com o evento não foram contabilizados apenas pelo cartão corporativo. A Secretaria de Segurança Pública do Governo de São Paulo disse que teve o custo de aproximadamente R$ 1 milhão para fazer a segurança do evento com a presença do presidente.

No mesmo dia do evento em Americana, Bolsonaro pagou R$ 4,1 mil a um hotel na Avenida Aquidabã, em Campinas.

De acordo com um levantamento feito pelo Estadão, muitos gastos do cartão da presidência coincidem com datas de motociatas realizadas pelo ex-presidente.