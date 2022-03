Em busca de um sonho, Karoline ganhou bolsa de 100% na FAM

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A busca por um sonho não tem distância e Karoline Militão é um exemplo disso. A nova estudante do curso de Fisioterapia da Faculdade de Americana foi a primeira colocada geral na Prova de Bolsas da Faculdade de Americana realizada no mês de janeiro deste ano.

A história da futura fisioterapeuta de 24 anos tem em seus capítulos muito esforço. Ainda quando criança, no interior de Vitória do Xingu – Pará, Karoline chegava a andar cerca de 12 quilômetros para chegar à escola. “Só tinha um professor para toda a escola. O estudo pra mim sempre foi muito difícil de alcançar. Sempre dei muito valor”, disse.

Atualmente em Americana, há 3 semanas está estudando na FAM e com sorriso no rosto diz estar muito feliz com o curso. “Tem sido semanas bem legais. Cada coisa que aprendo fico muito feliz. Tenho gostado muito das aulas de anatomia da professora Adriana”, comentou.

Para o futuro, Karoline quer voltar para o Pará e colaborar com as pessoas que mais precisam. “Lá no Pará falta muito profissional da saúde, as pessoas não têm acesso aos fisioterapeutas com facilidade, e hoje quero poder fazer mais por elas e ajudar principalmente os índios”, lembrou.

Acreditar que passou na prova de bolsas ainda é difícil, mas aos poucos, a nova aluna já está se acostumando com a rotina de estudos. “Fiquei em choque. Pelas dificuldades que passei ainda é difícil acreditar. Provei para mim que sou capaz”, afirmou.

E para aqueles que desejam entrar na Faculdade de Americana, Karoline dá a dica. “Estudar muito esse é o preço e no final da tudo certo”, disse.