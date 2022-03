Pedido de cassação do vereador Felipe Corá deve ser votado nesta quarta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A abertura do processo que pode resultar na cassação do mandato do vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Corá, deve ser apreciada pelos vereadores em uma sessão extraordinária nesta quarta-feira(16).

Entidades como o Movimento Negro protocolaram na casa um pedido para que o vereador seja cassado por quebra de decoro parlamentar após ele afirmar, no dia 23 de novembro de 2021, que o feriado da Consciência Negra é “o dia da hipocrisia, do vitimismo, e o da divisão racial”.

Nas redes sociais, Corá está convocando apoiadores para compareceram na câmara. “Querem me calar pelo que represento, por se incomodarem com minha atuação política e por isso querem me derrubar a todo custo”, declarou em uma postagem.

A Procuradoria do poder legislativo deu parecer favorável à denúncia. Para que a Comissão Processante seja aberta é preciso da maioria simples dos vereadores, ou seja, metade mais um.