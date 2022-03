Mega-Sena sorteia R$ 165 milhões nesta quarta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 165 milhões no sorteio desta quarta-feira (16), pelo concurso 2.463. O prêmio já é o quinto maior da modalidade em concursos regulares, sem considerar a Mega da Virada. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, que fica na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal CAIXA no YouTube.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 165 milhões e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 825 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir no setor imobiliário, o valor é suficiente para comprar 33 prédios comerciais de R$ 5 milhões cada.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h.