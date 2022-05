Em meio a polêmica dos sertanejos, Nova Odessa paga R$ 70 mil por show de forró

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em meio a polêmica de pagamento de caches milionários para sertanejos, a prefeitura de Nova Odessa pagou R$ 70 mil reais para um show de forró na cidade.

A apresentação do grupo Falamansa aconteceu no domingo(29), nas comemorações do aniversário de 117 anos da cidade . A ratificação de dispensa de licitação consta no Diário Oficial do município com data de 17 de maio de 2022.

O montante foi pago diretamente para a empresa Falamansa Produções Artísticas Ltda – Epp, detentora da carreira do grupo.

Durante a apresentação, que aconteceu na Praça dos Três Poderes, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, registrou uma foto com o vocalista Tato.

De acordo com a prefeitura 10 mil pessoas estiveram nos três dias de comemorações, e a infraestrutura contou com aporte financeiro do Projeto Re-Virada Cultural Regional 2022 do CD-RMC (Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas), com recursos do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas) e gestão técnica da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas).