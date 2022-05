Festa do Peão escolhe rainha e princesa para compor a corte mirim 2022

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Ano a ano, o Clube dos Cavaleiros de Americana realiza verdadeiras campanhas para manter as famílias no recinto durante os dias de festa. Além de atrações exclusivas para as crianças, como a Fazendinha, por exemplo, elas também têm espaço na corte oficial. Gabriela Dutra se despede do título e passa a faixa e a coroa para duas novas representantes especiais, Jhenyfer Duran Polissari, rainha, e Maria Clara Marinho Fontolan, princesa.

“Tanto a Jhenyfer como a Maria Clara possuem histórias muito especiais, mesmo com tão pouco tempo de vida. Americana é como uma família. Então, em comum acordo com os demais diretores, a decisão em convidá-las foi tomada. Elas chegam para trazer a doçura e a bondade da criança e nós devolveremos com muito amor e respeito. Espero que nunca se esqueçam do quão são e sempre serão especiais para nós”, fala Beto Lahr, presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana.

Jhenyfer Duran Polissari, 8 anos, rainha mirim da 34ª edição, possui uma história encantadora de amor, fé, bondade e superação. A pequena chamou a atenção da família do presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana através de uma matéria em um jornal da cidade, onde ela pedia doações de chocolate para crianças que são pacientes do Centro Infantil Boldrini, referência no tratamento do câncer infantil. O que a organização não sabia é que Jhenyfer também estava passando por essa luta, hoje, já vencida!

“Esse foi o melhor convite de todos. Estou emocionada e muito feliz”, diz Jhenyfer que adora brincar de maquiagem e cursa a 4ª série.

Anualmente, Americana realiza o ‘Desafio do Bem’, uma montaria sem vencedores, onde homem e animal se unem para um verdadeiro show de solidariedade na arena. O público e as empresas patrocinadoras doam quantias em dinheiro. O valor arrecadado é doado para o Hospital de Amor, com a base principal em Barretos.

“É importante chamarmos a atenção da sociedade para a necessidade de doação e também dos exames, para diagnosticar precocemente o câncer. Americana é amiga e parceira do Hospital de Amor e aplaude em pé o trabalho realizado pelo Centro Infantil Boldrini. Desejo muita saúde, paz e felicidades às nossas crianças da corte 2022”, encerra Beto Lahr.

Graciosa, Maria Clara Marinho Fontolan, de apenas 4 anos, levará a meiguice e a inocência para a Festa do Peão de Americana. A pequena, com pouco mais de um metro de altura, ocupará o posto de princesa. Maria Clara tem algumas paixões, como cantar, dançar e brincar de maquiagem. No repertório musical, o gosto pelo sertanejo, em especial, Luan Santana, que faz show em Americana no dia 12 de junho.

“Estou feliz! É muito legal ser a princesa de Americana”, disse Maria Clara sobre o convite recebido.

Rainha e princesa terão um reinado com direito a traje típico, faixa, além de presença confirmada em algumas atividades oficiais na arena, claro, em companhia das mamães.

Fazendinha

Uma das atrações mais aguardadas pelas crianças é a Fazendinha, um espaço gratuito, localizado bem na entrada do Parque de Eventos CCA, que proporciona ao visitante o conhecimento sobre a vida cotidiana de uma fazenda e, claro, os animais que fazem parte deste universo extraordinário, como vacas, porcos, galinhas, coelhos, cavalos, cabras, dentre tantos outros.

Nessa imersão cultural, o público também recebe dicas importantes sobre cuidados com o meio ambiente.

Entre uma brincadeira e outra, os visitantes podem se deliciar com sabores oferecidos nas dezenas de barracas de comidas e bebidas, instaladas na área de alimentação: de espetinho e pastel até bolos, doces e hambúrgueres dos mais variados tipos.