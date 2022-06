Em meio à polêmica dos sertanejos, Tivoli Shopping terá show com cover do Gusttavo Lima

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em meio à polêmica envolvendo o nome do sertanejo, o Tivoli Shopping trará para seus clientes um show de um cover do Gusttavo Lima.

O show do cantor Gabriel Mattos, que será gratuito, acontece no dia 7 de junho, a partir das 19h30, na praça de alimentação do shopping.

A apresentação, acontece no período em que o sertanejo está envolvido em uma polêmica do pagamento de cachês milionários por prefeituras de pequenas cidades. Gusttavo é alvo de investigações do Ministério Público.

Na quarta-feira(8), Lorena Alexandre faz um tributo à rainha da sofrência, Marília Mendonça, no mesmo local.