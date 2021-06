Em nova promoção, cliente ganha trufa grátis comprando quatro unidades

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em sua nova promoção lançada especialmente para o inverno, a Xôk’s de Americana vai presentear os clientes com uma trufa para quem visitar a loja no período de 25 a 28/06.

Em sua nova promoção leve 5 e pague 4 trufas tradicionais e nas barrinhas 27g. Além disso a loja está oferecendo 25% de desconto na Sacola Premium Valentine.

A promoção é válida até o dia 31 de julho ou enquanto durarem os estoques. A Xôk’s é uma marca do Rio Grande do Sul que já está há 40 anos no mercado, e agora aqui bem pertinho de nós.

A Xôk’s de Americana fica na Rua Cândido Cruz, 641, no centro. Acompanhe as novidades da loja pelas redes sociais através do Instagram (clique aqui) e do Facebook (clique aqui). Para mais informações consulte o WhatsApp (19)99181-7578 (clique aqui).