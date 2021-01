A FAM – Faculdade de Americana está com processo seleção aberto para professores com início já neste semestre. As inscrições serão encerradas no próximo dia 12 de janeiro às 18h00.

No total são 8 vagas para os cursos de Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Medicina Veterinária.

Todas a informações estão no edital que pode ser consultado através do link https://www.fam.br/quero-trabalhar-na-fam/.