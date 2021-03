Empresa de Americana doa mais de 1200 máscaras para famílias carentes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Ao tempo que inicia-se a fase mais restritiva do plano São Paul,o a empresa têxtil de Americana, Arte Digital em Tecidos, doou 100% seu estoque de máscaras hoje(19), com intuito de conscientizar o uso das mesmas.

Além de beneficiar milhares de pessoas com a doação dos produtos prontos, parte do estoque foi doado para ajudar na renda de costureiras. As máscaras foram confeccionadas em tecido sublimado totalmente personalizado o que proporciona uma infinidade de possibilidades de estampas. Foram doadas mais de 1200 peças.

“Sabendo do colapso que está havendo no sistema de saúde e na economia do mundo, não medimos esforços para fazer nossa parte na contenção do avanço da pandemia”, disse Jefferson Quintal, diretor geral da empresa.