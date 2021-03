Prefeitura anuncia toque de recolher, mas na prática nenhuma regra muda

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A prefeitura de Americana anunciou na manhã desta sexta-feira(19), que os prefeitos da região decidiram pela adoção de toque de recolher nas 20 cidades integrantes da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), no período das 20h às 5h. mas na prática nada deve mudar.

Em Campinas, um sistema rígido adotado pela Guarda Municipal aumentou a fiscalização a abordagem de pessoas que transitavam dentro do horário.

No fim da tarde, a assessoria de imprensa do executivo divulgou uma nota em que afirmou o prefeito, Chico Sardelli, determinou que, neste horário, sejam reforçadas as ações de orientação promovidas pela Gama(Guarda Armada Municipal de Americana), evitando aglomerações e a disseminação do vírus da Covid-19.

As regras, no entanto, seguem o Plano São Paulo, que autoriza o funcionamento de serviços essenciais até 20h, com serviços de entrega (delivery) a partir deste horário. Todas as determinações podem ser consultadas no site: https://www.saopaulo.sp.gov. br/planosp/

Saiba o que funciona pelo Plano São Paulo:

· Escritórios em geral e Atividades Administrativas: obrigatoriedade de teletrabalho.

· Repartições de Administração Pública: obrigatoriedade de teletrabalho.

· Telecomunicações: obrigatoriedade de teletrabalho.

· Serviços de Tecnologia da Informação: obrigatoriedade de teletrabalho.

· Estabelecimentos Comerciais (Comércio em geral):

o Proibido atendimento presencial e retirada de produtos no local (take-away)

o Permitida a comercialização através da janela do carro (drive-thru) de 5h às 20h e entrega na casa do comprador (delivery) por 24h.

· Comércio de Material de Construção:

o Proibido atendimento presencial.

o Permitida a comercialização através da janela do carro (drive-thru) de 5h às 20h e entrega na casa do comprador (delivery) por 24h.

· Comércio de Produtos Eletrônicos

o Proibido atendimento presencial e retirada de produtos no local (take-away).

o Permitida a comercialização através da janela do carro (drive-thru) de 5h às 20h e entrega na casa do comprador (delivery) por 24h.

· Supermercados

o Recomendação de escalonamento de horário para os funcionários para evitar aglomeração no transporte público.

· Restaurantes, Bares e Padarias

o Proibido atendimento presencial e retirada de produtos no local (take-away).

o Permitida a comercialização através da janela do carro (drive-thru) de 5h às 20h e entrega na casa do comprador (delivery) por 24h.

· Padarias podem funcionar seguindo as regras de supermercado, proibido o consumo no local.

· Hotelaria

o Proibição de funcionamento de restaurantes, bares e áreas comuns dos hotéis. Alimentação permitida somente nos quartos.

· Transporte Coletivo

o Haverá recomendação de escalonamento de horário para os trabalhadores dos setores da indústria, serviço e comércio.

· Esportes

o Eventos coletivos profissionais e amadoras suspensos.

· Atividades Religiosas

o Proibição de realização de atividades coletivas (como missas e cultos), mas permissão de abertura dos templos, igrejas e similares para manifestação de fé individual.