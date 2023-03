Empresário é preso após matar homem por dívida com agiota

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um empresário de 31 anos foi preso na noite deste domingo(5), após cometer um homicídio qualificado no Jardim Santana, em Americana. Ele foi preso na Praça Santos Dumont.

Segundo o relato do acusado pelo crime, ele estava sendo ameaçado pela vítima, de 40 anos, por conta de uma dívida da dupla com um agiota. Eles teriam iniciado uma conversa na cozinha, onde a discussão terminou com uma facada no pescoço da vítima.

Diante dos fatos, o acusado pelo crime foi conduzido para o plantão policial, onde permaneceu à disposição. A Polícia Militar não divulgou a identidade da vítima.

